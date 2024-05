Glamour è una delle parole più ricorrenti in questo weekend: tra party esclusivi e yacht, il fascino di questo appuntamento è soprattutto nei suoi protagonisti. I piloti sin dal primo giorno hanno sfoggiato look notevoli e sono arrivati al circuito da vere star. E non è da meno Leclerc, che qui è nato e ha scelto la bici per raggiungere il paddock. Il fine settimana di Monte-Carlo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

