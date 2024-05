"Mai vista una cosa così", avrà detto Marc Gené. Ma la scena è davvero unica: dopo la vittoria di Leclerc nella sua Monaco, il pilota e il team principal della Ferrari si sono tuffati in mare per festeggiare. Prima Charles spinge Fred in acqua, poi lo raggiunge per celebrare una domenica storica e indimenticabile per tutto il team. Il campionato torna il 9 giugno a Montreal: diretta su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO - LA FESTA AI BOX - GP MONACO, CRONACA E HIGHLIGHTS