Il Motomondiale è a Barcellona, dove la gara della MotoGP scatta alle 14. Per la Formula 1 tutti in griglia alle 15 per il GP di Monaco. E alle 18.25 appuntamento anche con la mitica 500 Miglia di Indianapolis. Tutto live su Sky e in streaming su NOW SPRINT MOTOGP: HIGHLIGHTS - MONACO, POLE DI LECLERC

Siamo nella giornata clou di un super weekend di motori su Sky. Un appuntamento speciale per tutti gli appassionati da vivere in diretta sui nostri canali e in streaming su NOW. Motomondiale, Formula 1 e IndyCar in pista per regalarvi una domenica a tutta velocità!.

La MotoGP scatta alle 14: si corre al Montmeló Dopo la vittoria nella Sprint Race di sabato di Aleix Espargaró, bravo anche ad approfittare della caduta di Pecco Bagnaia nell'ultimo giro, il bi-campione del mondo andrà a caccia della rivincita domenica al Montmeló per il Gran Premio di Catalunya, che scatterà alle 14 con il catalano dell'Aprilia in pole e il torinese della Ducati al suo fianco in prima fila. Ma la lunga giornata del Motomondiale parte con la Moto3 alle 11 e prosegue con la Moto2 alle 12.15 fino al via della classe regina. Tutto il weekend di Barcellona sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

La programmazione del GP Catalunya LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Il via della Formula 1 alle 15: appuntamento nel Principato di Monaco Sesto round per il Motomondiale, ottavo per la Formula 1 che corre tra le strette e affascinanti strade del Principato di Monaco. L'attesa gara partirà alle 15, con il 'padrone di casa' Charles Leclerc in pole position con la sua Ferrari a Monte Carlo e Max Verstappen, per una volta, costretto a inseguire (6° in griglia). La corsa sarà anticipata dalle Feature Race di Formula 3 e Formula 2. Gira anche la Porsche Super Cup.

La programmazione del GP Monaco LIVE su Sky Sport F1 (canale 207) Ore 7.55: F3 – Feature Race

Ore 9.35: F2 - Feature Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy