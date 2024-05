Leclerc sfata il taboo: dopo aver conquistato la sua 3^ pole a Monaco, arriva anche la prima vittoria in gara. Ottima gara anche di Piastri e Sainz, sul podio. Un anonimo Verstappen chiude 6°, mentre l'altra Red Bull si ritira in partenza a causa di un brutto incidente con le due Haas. La Formula 1 torna tra due settimane in Canada: live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA