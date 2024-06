Il pilota messicano ha esteso il contratto che lo legherà a Red Bull per altre due stagioni. A renderlo noto è il team sui propri canali social. "Sono felice di rimanere qui per continuare il nostro viaggio insieme", afferma Perez, "Far parte della squadra è una sfida immensa, che adoro". Il pilota era in scadenza a fine stagione

Ora è ufficiale: Perez rinnova con Red Bull per altre due stagioni. La notizia, nell'aria da qualche settimana, è stata ufficializzata dal team: il pilota messicano continuerà quindi a correre al fianco di Max Verstappen per la quinta stagione consecutiva. Perez, in Red Bull dal 2021, ha ottenuto cinque vittorie, terminando in seconda posizione in classifica la scorsa stagione. "Sono felice di rimanere qui per continuare il nostro viaggio insieme e contribuire alla grande storia di questa squadra per altri due anni", le prime parole del pilota, "Far parte della squadra è una sfida immensa, che adoro".