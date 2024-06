Il pilota spagnolo sul rinnovo di Perez che fa tramontare l'ipotesi del suo passaggio in Red Bull dal 2025: "Lo sapevo già da un po', per me non è una sorpresa perché le notizie e le conversazioni che vedete oggi le conosco già da mesi. Ma questo non vuol dire che non ho un futuro bello davanti. Ho parlato con tante squadre che mi vogliono con forza. Questo fa piacere a un pilota e mi fa stare bene per tutto quello che arriverà in futuro" Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

