Il maltempo condiziona subito il weekend della F1 in Canada: prima dell'inizio della prima sessione di prove libere una forte grandine si è abbattuta sul circuito 'Gilles Villeneuve'. Pozzanghere e lavori in pista per asciugare il tracciato nelle FP1: poco drenaggio su un asfalto totalmente rifatto. Il meteo resta quindi una grande incognita per i tre giorni a Montreal. Il weekend in Canada live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, LE PROVE LIBERE LIVE - GRANDINE SU MONTREAL: VIDEO