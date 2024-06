Il GP del Canada è alla sua 53^ edizione, 43^ a Montreal. Ma quanto conta la pole position sul tracciato intitolato a “Gilles Villeneuve”? I numeri lasciano aperta ogni possibilità, perché la vittoria è arrivata nel 50% delle occasioni per chi è scattato davanti a tutti. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW



di Michele Merlino



GUIDA TV