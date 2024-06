George Russell partirà in pole a Montreal davanti a Verstappen. Poi le McLaren di Norris e Piastri, davanti a un super Ricciardo. Solo sesta fila per le Ferrari di Leclerc e Sainz, Perez su Red Bull è addirittura 16°. Scatterà ultimo Ocon, che paga 5 posizioni di penalità per l'incidente di Monaco. Il GP di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE