L'ingegnere in uscita dalla Red Bull avrebbe fatto visita all'Aston Martin negli ultimi giorni. Alonso in conferenza stampa ha detto: "Le voci le ho sentite e lette in giro, ma sono le stesse fonti che una settimana fa lo davano in Ferrari e ci doveva essere un annuncio prima della gara in Canada. Le voci sono voci. Cosa gli direi? Questo lo tengo tra lui e me...". Il Mondiale è in Canada: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

