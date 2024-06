Una giornata indimenticabile e un appuntamento da non perdere questa sera sul canale 207 di Sky. Alle 18.30 lo speciale "Un giorno da pilota", con il nostro team capiutanato da Carlo Vanzini sceso in pista ad Arese su una monoposto dell'azienda italiana Tatuus che realizza le vetture per la F1 Academy

LO SPECIALE "UN GIORNO DA PILOTA" - VIDEO