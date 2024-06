Un appuntamento speciale attende giovedì sera gli appassionati di motorsport: alle 18.30, infatti, andrà in onda sul canale 207 lo speciale "Un giorno da pilota". La squadra di Sky Sport F1 capitanata da Carlo Vanzini sarà protagonista di un evento sulla pista dell'Aci ad Arese. L'azienda italiana Tatuus, che realizza la F4 con cui gareggiano le ragazze della F1 Academy, ha aperto le porte del tracciato lombardo la squadra che ha avuto così l'onore di provare la vettura. Nelle prossime ore non perdete l'estratto dello speciale che verrà pubblicato skysport.it, così come non sarà da perdere la F1 Academy che tornerà nel weekend a Barcellona per la terza tappa stagionale: tutto in diretta Sky e streaming su NOW