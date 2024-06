Alessandro Alunni Bravi ha fatto il punto sul possibile approdo di Carlos Sainz in Kick Sauber e poi in Audi dal 2026: "E' uno dei piloti con cui abbiamo parlato, potrebbe portare talento, motivazione e velocità. Ma per noi è fondamentale un pilota che si prenda un impegno a lungo termine. La decisione è vicina, ma non c'è solo Carlos, abbiamo parlato anche con altri piloti". Il GP di Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

Il mercato piloti in vista del 2025 si fa sempre più caldo. Il nome sulla bocca di tutti è ovviamente Carlos Sainz , il free agent più appetibile. Da Barcellona ha parlato il team principal della Kick Sauber , Alessandro Alunni Bravi . La scuderia, che dal 2026 effettuerà il passaggio ad Audi , ha già annunciato Nico Hulkenberg e sta cercando un candidato che possa far parte del loro progetto a lungo termine. "Penso che, in termini di schieramento di piloti, siamo stati abbastanza chiari. L’Audi entrerà in Formula 1 nel 2026, saremo il team ufficiale dell’Audi, ma questo è l’inizio di un lungo viaggio verso la Formula 1, quindi il primo passo di un lungo e importante progetto per il Gruppo Audi Volkswagen".

"Necessario un pilota che si impegni con noi a lungo termine"

“Il punto di partenza per noi sia questo: vogliamo un pilota che si impegnerà con noi a lungo termine. Penso che piloti come Carlos, come Nico Hulkenberg che abbiamo ingaggiato, possano portare molte, molte cose: esperienza, velocità pura, motivazione. Ma sul mercato ci sono anche altri driver con queste caratteristiche. Penso che il livello della Formula 1 sia davvero alto e puntiamo a migliorare le nostre prestazioni, anche grazie al pilota che è sempre il più importante elemento di differenziazione delle prestazioni. Non voglio parlare solo di Carlos perché questo non sarebbe rispettoso nei confronti di tutti gli altri piloti di cui stiamo parlando. Hanno le stesse caratteristiche: velocità, esperienza e il talento per far parte di un progetto importante”.