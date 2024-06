L'analisi della griglia di partenza a Barcellona

Lando Norris e Max Verstappen partiranno davanti a tutti oggi a Barcellona: attenzione al campione del mondo, che vince (quasi) sempre quando scatta dalla prima fila. Inseguono le Mercedes e le Ferrari, Perez costretto alla rimonta dovendo scontare anche una penalità di 3 posizioni. Qui l'analisi fila per fila della griglia di partenza. Il GP alle 15 live in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, LE NEWS DI OGGI