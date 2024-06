Il pilota canadese ancora con Aston "nel 2025 e oltre", si legge nel comunicato ufficiale del team. Le sue prime parole dopo il rinnovo: "Quanta strada abbiamo fatto assieme e quanta ancora ne dobbiamo fare". Il Mondiale è in Austria: weekend live Sky e in streaming su NOW

La coppia di piloti Aston Martin per il 2025 sarà formata ancora da Fernando Alonso e Lance Stroll. Il canadese, figlio del proprietario del team Lawrance, ha siglato il prolungamento a "lungo termine" completando così un altro tassello della line-up del prossimo Mondiale. "Aston Martin Aramco e Lance Stroll sono lieti di confermare il prolungamento del contratto che vedrà Lance correre nella nuova era dei regolamenti della F1 - si legge nel comunicato ufficiale - Lance ha svolto un ruolo importante nel progetto Aston Martin da quando è entrato a far parte del team di Silverstone nel 2019. Ora ha completato più di 150 partenze in F1, con Aston Martin Aramco che conferma Lance Stroll per il 2025 e oltre".