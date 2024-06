A Max Verstappen su Red Bull il miglior tempo nelle uniche libere in Austria, ma scatta un allarme per un problema – forse elettrico – alla sua RB20. L'olandese è però subito rientrato in pista per poi andare in testa con la soft. In una sessione "compresa" - solo 60' in tutto il weekend data la presenza della Sprint - secondo posto per Piastri, poi Leclerc e Sainz. Impressiona la Mercedes, apparsa in palla e costante sul passo gara: Hamilton quinto con gomma dura.