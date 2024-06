Il campione in carica, nonostante un inghippo nelle libere, appare il favorito per la gara che la Red Bull corre in casa. Ma Spielberg può riservare sempre delle sorprese, e allora ecco i consigli utili per i fanta manager e la Community sponsored by NOW. Tutto il fine settimana è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, QUALIFICHE SPRINT LIVE