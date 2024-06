Max Verstappen si prende anche la pole delle qualifiche Sprint in Austria. Dietro al campione del mondo le due McLaren di Norris e Piastri, quarto Russell seguito da Sainz e Hamilton. Scatta 10° Leclerc, che a causa di un problema tecnico non ha fatto il tempo in Q3. Ecco la griglia di partenza. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT