Ollie Bearman torna alla vittoria nella Sprint Race di F2 in Austria. Sul podio anche Marti e Aron, che resta in testa al campionato. Solo 15° Kimi Antonelli. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Una qualifica stregata per Isack Hadjar (Campos), arresosi a un problema di affidabilità, una qualifica meritatamente da protagonista per Dennis Hauger (MP), l’ennesima qualifica senza soddisfazioni per le Prema di Bearman (9°) e Antonelli (16°). E una griglia di gara Sprint invertita, in Formula 2, decisamente favorevole al leader del campionato Paul Aron (Hitech). L’estone, che ha ottenuto il sesto tempo, si ritrova a partire infatti dalla terza fila (e sarà così anche in Feature Race), proprio alle spalle del suo primo avversario Hadjar (e immediatamente davanti nella corsa più lunga e più ricca di punti) e comunque sempre sette file meglio piazzato dell’altro competitor più accreditato, Zane Maloney (Rodin), che non è andato oltre il ventesimo tempo.

Il rovesciamento dei primi dieci risultati cronometrici permette -per la gara breve- a Maini (Invicta) e Bearman di schierarsi davanti a tutti prima del via. Antonelli si posiziona in ottava fila. Al momento del via c’è grande battaglia per conquistare posizioni di vertice già fra la prima e la seconda curva. Qualche contatto alle spalle di Bearman che prende la testa con autorità. Vola via un deflettore di Marti. Scivola in decima posizione Hadjar, che in nottata è stato costretto a sostituire il propulsore esploso ieri a fine qualifiche. Nei primi tre giri Bearman porta il proprio vantaggio fino a 2”, poi inizia a perderlo progressivamente. Al settimo giro Aron sale in quarta posizione, Hadjar è dodicesimo. In quinta posizione si porta intanto Bortoleto.

Sesto è Colapinto, davanti alle due AIX di Barnard e Durksen. Antonelli è quindicesimo. A metà corsa Durksen prende la settima piazza sorpassando il compagno di squadra, subito attaccato da un veloce Hauger che se ne sbarazza in un attimo. Alle spalle della zona punti Barnard è in crisi e continua a perdere posizioni. A sette giri dal termine Hauger riprende Colapinto e Durksen. Davanti Aron guadagna la terza posizione. A sei tornate dalla fine gli otto in zona punti si stanno quasi ricompattando, complice il degrado gomme. Hauger settimo. A due giri dal termine Bearman guida ancora la corsa davanti a Marti. Poco più indietro Aron e Bortoleto. Quinto Colapinto, poi Hauger. Completano la zona punti Maini e Crawford. Colapinto però nel subire il sorpasso da Hauger perde la macchina e si gira, scivolando indietro, riportando Durksen in zona punti.

Tornano così al successo Bearman e la Prema, ma il quindicesimo anonimo e arrendevole posto di Antonelli non maschera i problemi del team italiano. Aron allunga un po’ in classifica generale il proprio vantaggio sugli avversari più immediati, soprattutto su Hadjar, la cui sostituzione del motore spalanca la porta del dubbio: e se questa unità fosse meno performante? Tutta la stagione potrebbe restarne compromessa. Domani Feature Race.