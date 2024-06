Succede di tutto nel finale dello Spielberg: il duello tra Verstappen e Norris è senza esclusione di colpi. Lando tenta di entrare un paio di volte, Max si difende e non concede nulla al rivale. Il terzo attacco è quello decisivo: il campione del mondo chiude troppo forte e danneggia la McLaren del britannico, poi costretto al ritiro. Per Verstappen una foratura, penalità di 10'' e quinto posto finale. Norris: "Non so se saremo più amici..."

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - NORRIS COSTRETTO AL RITIRO