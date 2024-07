Una settimana dopo il duro confronto tra Norris e Verstappen si torna in pista. A Silverstone si apre un nuovo capitolo della battaglia tra i due, con il pilota di casa che sembra aver fatto un passo indietro rispetto a quanto aveva affermato a Spielberg. In Inghilterra, sarà una incognita anche il meteo; i team troveranno a Silverstone condizioni miste. Ferrari, in particolare, avrebbe preferito condizioni in linea con Barcellona e Austria, per continuare il lavoro iniziato

GP SILVERSTONE, PROVE LIBERE LIVE