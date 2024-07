Non si placano del tutto le polemiche e i dubbi dopo l'incidente in Austria tra Verstappen e Norris. Con Matteo Bobbi torniamo ad analizzare questo duro duello comparandolo con un altro che aveva visto protagonista l'olandese e Sainz. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

