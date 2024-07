In casa Red Bull potrebbe arrivare un clamoroso colpo di scena in vista del 2025. Helmut Marko ha infatti dichiarato che se il momento negativo di Sergio Perez dovesse proseguire e Ricciardo, al contrario, confermasse i grandi risultati di queste ultime gare, allora l'australiano potrebbe prendersi il sedile del messicano, nonostante il rinnovo. Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

