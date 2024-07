George Russell si prende la pole a casa sua, a Silverstone, con doppietta Mercedes completata da Lewis Hamilton. Terzo un altro britannico, Lando Norris, che scatterà di fianco a Max Verstappen. Settimo Sainz, 11° Leclerc. Investigazione per Stroll. Scatterà penultimo Sergio Perez con la seconda Red Bull. La gara alle 16 in diretta su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE