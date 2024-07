Charles Leclerc infuriato dopo il 14° posto a Silverstone: "E' un incubo da tre o quattro gare, dobbiamo uscirne. Abbiamo fatto una bella partenza, abbiamo deciso di montare le intermedie presto ma la pioggia è arrivata più tardi e ha distrutto le gomme. Non è andato bene niente. E' stata una chiamata aggressiva, con le informazione che avevo non era sbagliata. Ma abbiamo buttato la gara nel cesso...". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

