Lando Norris non nasconde la propria delusione per il 3° posto di Silverstone: "Mercedes ha fatto un lavoro migliore. Come team abbiamo commesso degli errori, abbiamo deluso oggi. Non abbiamo fatto un lavoro all'altezza. Comunque è bellissimo essere sul podio a Silverstone. Vincere qui in futuro? Sì, ma bisogna prendere le decisioni giuste. Lo dico anche a me stesso, anche io ho preso decisioni sbagliate oggi". Guarda il video.

