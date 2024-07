Carlos Sainz ha chiuso al 5° posto a Silverstone: "Piastri era troppo veloce. Da quel momento è stata una delle gare più belle da quando sono in Ferrari, tutte le chiamate sono state giuste. Peccato non essere veloci, in condizioni miste potevamo puntare al podio. In altre condizioni non eravamo veloci. Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, serve un po' di tempo per il pacchetto nuovo che porti performances". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

