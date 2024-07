Max Verstappen commenta il 2° posto alle spalle di Hamilton a Silverstone: "Oggi non avevamo il passo. All’inizio perdevo posizioni. Pensavo si sarebbe messa molto male, credevo avremmo finito al quinto-sesto posto, ma abbiamo preso le decisioni giuste. Poteva andare molto peggio, ma le scelte giuste ci hanno portato sul podio". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

