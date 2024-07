Dopo due anni e sette mesi di digiuno, Lewis Hamilton torna a vincere e lo fa nella sua Silverstone, conquistata per la nona volta: "Non riesco a smettere di piangere. Era dal 2021 che ogni giorno mi alzavo e mi preparavo, allenandomi a livello fisico e mentale, per raggiungere questo obiettivo. Vincere questa gara al mio ultimo GP di Gran Bretagna con questo team era una cosa a cui tenevo tantissimo". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, HIGHLIGHTS