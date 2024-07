"Still I rise": non c'è frase più vera per Hamilton", Vicky Piria commenta il ritorno alla vittoria del pilota britannico a Silverstone, "Questo digiuno lo stava massacrando. Giovedì ha detto che se avesse piovuto avrebbe potuto vincere. E così è stato. Che emozioni che sa regalare la F1: quando sembra tutto un disastro, basta un piccolo dettaglio per risollevare la situazione". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, HIGHLIGHTS