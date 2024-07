Questa F1 è emozione vera. Verstappen era perso, non ha mai mollato e ha rischiato di vincere. Bellissimo il suo gesto per complimentarsi con l'altro gigante Hamilton, che ha regalato sensazioni super. Tutto in attesa della Ferrari, che ha già vinto due gare: diamole tempo per rientrare in questo sport spettacolare. Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, HIGHLIGHTS