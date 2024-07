Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari a Silverstone, con Sainz 5° e Leclerc 14°: "Con Charles abbiamo fatto una chiamata più aggressiva, è facile fare la strategia dopo la gara. Il mercato non è fonte di distrazione. Siamo ottimisti per Budapest, abbiamo risolto il problema del bouncing. Siamo secondi nel Costruttori, serve ritrovare le dinamiche di inizio anno. Hamilton? Ne parleremo in inverno". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, HIGHLIGHTS