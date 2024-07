Il successo va al francese, che ritorna leader del campionato con 133 punti, +16 su Aron e +32 su Maloney. Crawford (DAMS) deve accontentarsi della terza posizione sul podio. Niente da fare per Antonelli, subito fuori dalla gara e sabato vincitore della Sprint. Si torna in pista nel weekend del 19-21 luglio a Budapest: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW F1 A SILVERSTONE, ULTIME NEWS PRIMA DEL VIA

E' di Isack Hadjar il successo della Feature Race di Silverstone. Il pilota francese ha del team Campos ha chiuso la domenica della Formula 3 davanti a Maloney (Rodin) e Crawford (DAMS) In una mattinata dal meteo ancora incerto, a Silverstone le monoposto si schierano in griglia con Hadjar che prende posizione sulla prima piazzola, quella della pole position, affiancato da Victor Martins (ART). Il leader del campionato Aron (Hitech) è posizionato solo in sesta fila, proprio alle spalle dell’italiano Antonelli (Prema), brillante vincitore della Sprint Race del sabato. Nel giro di ricognizione Bortoleto perde la macchina e un po’ rovina le coperture. Al via è subito ruota a ruota per prendere la testa della corsa fra Martins e Bearman, che da dietro ha un grande via. Hadjar è terzo. Ma provano a risalire anche Bortoleto e Colapinto.

Non si avvia bene Antonelli, già fuori gara in curva 3 toccato da Maini. Safety Car. Si riparte al terzo giro. E dopo poche curve si gira Durksen dopo un contatto con Aron. Altra Safety Car. Aron al pit per cambiare una posteriore. Si riparte al settimo giro. Qualcuno già pensa al cambio gomme. Hadjar e Bearman rientrano al nono giro. Più lento il cambio della Prema. Al decimo passaggio rientra Martins e con lui anche gli altri di testa. Hauger leader della corsa. Unsafe release di Crawford su Maloney. Al rientro di Hauger al pit, il leader diventa Colapinto. Battaglia Hadjar-Martins per la prima posizione virtuale. Intanto Aron (ottavo) viene penalizzato di dieci secondi. Nella zona di testa virtuale c’è battaglia, Hadjar movimenta la corsa, va in testa Crawford (ma è penalizzato di 5”), poi il francese, quindi Martins e Maloney. Alla fine del 22° giro rientra Colapinto, che esce dietro a Martins.

Dopo due giri, con le gomme in temperatura, l’argentino si riprende la quarta piazza a suon di giri veloci. In testa Aron, a due giri dalla fine, entra a smarcare il pit stop e scontare la penalità, rientrando solo quattordicesimo e fuori dai punti. In testa Crawford, ma deve scontare una penalità, davanti ad Hadjar (Campos) e Maloney (Rodin). Il successo va dunque al francese, che ritorna leader del campionato con 133 punti, +16 su Aron e +32 su Maloney. Crawford (DAMS) deve accontentarsi della terza posizione sul podio.