Vince il britannico della Prema, terzo il connazionale Voisin nonostante 10'' di penalità. Secondo gradino del podio per l'italiano Minì che torna in testa al campionato con 119 punti, davanti proprio a Lindblad (113), Browning (112) e Fornaroli (93). Si torna in pista nel weekend del 19-21 luglio a Budapest

Si chiude con una vittoria inglese la domenica della Formula 3 a Silverstone: il successo della Feature Race è infatti andato ad Arvid Lindblad. Il pilota della Prema Racing ha preceduto al traguardo il connazionale Callum Voisin (Rodin) e l'italiano Gabriale Minì (Prema). C’è una leggera pioggerellina a bagnare l’asfalto pochi minuti prima del giro di formazione. Nulla di simile al grande acquazzone del giorno prima, ma di sicuro fastidiosa per i piloti impegnati a concludere il programma del week-end britannico. Cambio in corsa, dunque. dei programmi per i team, non certo della griglia di partenza già modificata dalle decisioni della Direzione Corsa post gara Sprint

L'oridne di partenza al via della Feature Race di Formula 3 In prima fila il leader del campionato Browning (Hitech), in seconda Fornaroli (Trident), Minì (Prema) si avvia dalla settima fila. Nel giro di formazione Lindblad cambia strategia e cambia gomme e anche Minì mette su le slick. Idea copiata da almeno una decina di piloti. Allo spegnersi dei semafori è subito bagarre per la conquista della testa della corsa. E’ Browning a scattare in prima posizione. In coda si gira Shields. Fornaroli guadagna la seconda posizione. Entra la SafetyCar, ma il meteo prevede pioggia a breve. Chi ha gomme da pioggia tenta di reggere al momenti di asciutto in attesa dello scroscio, chi ha cambiato strategia teme l’arrivo dell’acqua. Si riparte al terzo giro.

L'incertezza domina e il meteo non dà garanzie Voisin passa in testa e se ne va. Tornano su Lindblad e Minì. Rischia grosso Dunne. Si gira la Floersch. Safety Car. Voisin perde il vantaggio che aveva accumulato sul gruppo, Browning è secondo, poi Lindblad, Fornaroli, Minì è ottavo. Entra in pit lane Tramnitz a cambiare gomme mentre arriva la pioggia, con un giro di vantaggio sugli altri che avevano montato le slick e sono costretti a rientrare al giro successivo. Voisin e Lindblad corrono il rischio e restano con le gomme da asciutto. Intanto Voisin riceve una penalità di 10” per un sorpasso fuori pista nei primi tre giri non seguito da restituzione di posizione a Esterson. Si riparte all’ottavo giro. Browning e Fornaroli guadagnano subito la posizione. Al nono giro vanno in collisione in quattro: Montoya, Dufek, Dunne. Altra Safety Car. L’incertezza domina. Il meteo non dà garanzie

Minì torna leader del campionato Quando si riparte Goethe rientra ancora a cambiare gomme. In testa Browning, poi Leon, quindi Fornaroli. A 7’30” dal termine della corsa le slick ricominciano a volare. Adesso Minì è quinto. In testa Voisin, che deve attaccare ora i dieci secondi di penalità. La pioggia non arriva più e incredibilmente Voisin (Rodin), Lindblad e Minì se ne vanno aumentando il vantaggio di tornata in tornata. Al punto che Voisin smarca la penalità e conquista un eccellente terzo posto alle spalle di Lindblad e Minì. Una doppietta Prema frutto di una strategia straordinaria e di un po’ di buona sorte. Ma anche della capacità dei due piloti di rimanere fuori dai guai in una gara a eliminazione ricca di colpi di scena. Un risultato corroborato dal settimo posto di Fornaroli, davanti a Browning, scivolato in ottava piazza. Minì con questo risultato torna in testa al campionato con 119 punti, davanti proprio a Lindblad (113), Browning (112) e Fornaroli (93).