Aspettando di tornare in pista, la Formula 1 fa un giro a Wimbledon... Sulle tribune presenti il mitico Sir Jackie Stewart, ma anche l'ambitissimo ingegnere Adrian Newey e George Russell, pilota della Mercedes. Tra un dritto e un rovescio, il Mondiale torna nel weekend del 28 luglio con il GP dell'Ungheria: gara domenica alle 15 e weekend tutto live su Sky e in streaming su NOW

