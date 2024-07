L’addio e il passaggio di Enrico Cardile in Aston Martin certifica che in Ferrari sono mesi di cambiamenti, tutti ad opera del team principal Frederic Vasseur. Scopriamo insieme chi ha salutato la Rossa e chi, invece, sbarcherà presto in quel di Maranello. Il Mondiale, intanto, corre in Ungheria questo weekend: tutto live su Sky e in streaming su NOW



GP UNGHERIA, LA GUIDA TV