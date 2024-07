Il fondo "evo" e non solo: analizziamo tutte le novità previste in Ungheria per la SF-24 con l'obiettivo di porre un rimedio al bouncing (saltellamento) che da Barcellona sta mettendo a dura prova la Rossa. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

FERRARI, FONDO EVOLUTO A BUDAPEST