Non si ferma il leader di F3: dopo Silverstone Minì è andato subito al simulatore e poi in palestra per prepararsi al meglio per la gara in Ungheria: "Hungaroring pista complicata, con pochi rettilinei e tante curve di seguito. Vedremo come andrà". Mancano solo 3 tappe alla fine del campionato e il pilota palermitano può diventare campione di categoria: "Sappiamo di avere una bella opportunità: cercheremo di sfruttarla"

