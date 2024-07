Una vera tempesta si è abbattuta a inizio settimana su Budapest, con parti del circuito allagate e alcuni team che si sono scatenati sotto la pioggia battente tra balli e regate al box dello Stake F1 Team. E ora andiamo a scoprire cosa dice il meteo per la tredicesima prova della stagione. Domenica GP alle 15: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV