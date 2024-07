Lewis Hamilton soddisfatto dopo il terzo posto alle spalle delle McLaren a Budapest, che vale il podio n°200 della carriera: "Non avevamo il passo delle McLaren e neanche quello della Red Bull, abbiamo resistito nel fare durare le gomme. C’è stata la battaglia dura e spinosa con Verstappen, ma queste sono le corse. Penso sia stato un incidente di gara". Il Mondiale torna la prossima settimana a Spa live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS