Così Vicky Piria dopo Budapest: "Se Norris perderà il Mondiale sarà per tutte le occasioni precedenti sprecate. Piastri aveva fatto una miglior partenza, il team lo aveva messo in una condizione difficile. La F1 è cambiata e credo che Oscar abbia meritato il successo". Guarda il video. Il Mondiale torna la prossima settimana a Spa live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS