Il team principal della McLaren dopo la doppietta all'Hungaroring: "La cosa più importante che portiamo via da questo weekend è un'affermazione di competitività, che ci fa essere ottimisti per il resto del campionato. Per i piloti e per la squadra anche una dimostrazione della nostra coesione". La F1 torna il prossimo weekend in Belgio: LIVE su Sky e in streaming su NOW

PIASTRI-NORRIS, TRA UNDERCUT E ORDINI DI SCUDERIA - HIGHLIGHTS