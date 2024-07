In Ungheria arriva la prima vittoria di Piastri, che in partenza supera il compagno di squadra e si prende la leadership. Per Norris un altro via sbagliato e poi ordine di scuderia. Hamilton resiste a Verstappen, che litiga con il muretto per tutta la gara, e conquista il suo podio numero 200. La Formula 1 torna il prossimo weekend in Belgio: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA