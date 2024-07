Il campione del mondo, come confermato da lui stesso, si appresta a montare il quinto motore endotermico della stagione a Spa. Il piano di utilizzo delle Power Unit a disposizione è cambiato dopo la rottura della terza unità nelle seconde libere in Canada. In attesa dell'ufficialità FIA, e sempre che non vengano sostituite anche altri elementi, sarebbero 10 le posizioni di penalità in griglia per l'olandese. Tutto il weekend a Spa è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA CONFERENZA PILOTI