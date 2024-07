Non inizia nel migliore dei modi il sabato di F2: dopo essere stata rimandata al tardo pomeriggio a causa di un violento acquazzone, la Sprint in Belgio si è conclusa dopo soltanto sette giri. A fermare la gara è ancora una volta la pioggia, protagonista del weekend a Spa. La vittoria è di O'Sullivan davanti ad Hauger e Verschoor. Antonelli chiude 6° dopo un fantastico sorpasso su Colapinto. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Condizioni meteo proibitive hanno preceduto il giro di formazione della gara Sprint di Formula 2 , a seguito di un violento acquazzone abbattutosi sul tracciato di Spa-Franchorchamps . Il risultato delle qualifiche e la terza pole position stagionale conquistata da Paul Aron , hanno ridato un po’ di entusiasmo all’estone dell’Hitech che da un paio di eventi fatica a ritrovare forma e risultati convincenti. La pole è arrivata proprio nel momento in cui Hadjar , leader del campionato, ha commesso un errore nel selezionare un’impostazione sul volante. E così il sanguigno francese del team Campos si è condannato da solo al terzo risultato cronometrico. L’inversione dei primi dieci tempi, come da regolamento, determina nella gara breve, dalla prima fila la partenza di O’Sullivan (ART) e Hauger (MP). Dalla terza si avvia Antonelli (Prema). In quarta Hadjar e solo in decima fila Aron, retrocesso di ben 10 posizioni per le penalità riportate in gara all’Hungaroring. Costretto dunque a inseguire dal fondo dello schieramento, appena davanti a Martins , ieri rimasto a piedi poco dopo l’inizio delle prove.

Partenza ritardata causa pioggia e posposta al tardo pomeriggio. Allo spegnimento dei semafori il gruppo si avvia deciso, cercando di limitare il rischio contatti. O’Sullivan tiene la prima posizione, sale quarto Maloney, Antonelli scivola settimo. Dietro l’italiano risale Bearman. Al terzo passaggio, Antonelli sorpassa Colapinto all’Eau Rouge… poi viene chiamata la Virtual Safety Car perché Marti è fermo in pista. Dopo mezzo giro entra in pista la Safety Car a neutralizzare la corsa: brutta notizia per O’Sullivan che stava andando via in testa. Una volta in pista, la Safety Car tiene la gara in sicurezza e al settimo giro viene esposta anche la bandiera rossa, causa pioggia. Tutte le auto rientrano in pit lane e la gara viene sospesa al 7° giro con la vittoria di O’Sullivan davanti ad Hauger e Verschoor. Fuori dai punti Hadjar e Aron, per cui nulla cambia in classifica generale.