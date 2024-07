Scatterà dalla prima posizione Charles Leclerc che in Q1 si piazza alle spalle di un inarrivabile Max Verstappen, che però partirà in 11^ posizione per una penalità. Autore di un'ottima qualifica è Perez, che si piazza alle spalle del Ferrarista, mentre deludono le due McLaren con Norris 4° e Piastri 5°. Ad Hamilton la terza casella, mentre Sainz 7°. La gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE