Dopo che dal passaggio alla stagione 2023 a quella attuale tutti erano rimasti al volante delle stesse monoposto, l'annuncio storico del matrimonio tra Hamilton e Ferrari dal 2025 ha innescato un vero e proprio terremoto sul mercato piloti. L'appiedato Carlos Sainz , che fino a poche ore fa di questa pazza sessione è stato il pezzo pregiato, dopo svariati corteggiamenti - tra cui Audi e Alpine - ha optato per la Williams . Una scelta che può sembrare di ripiego ma che gli dà la certezza tecnica dei motori Mercedes e un contratto biennale che però gli garantisce clausole d'uscita . Per il 2025 si è sistemato così poi chissà. Il sogno di tornare a guidare per un top team rimane giustamento acceso, ma per ora in Red Bull e Mercedes non si era aperta nessuna realistica porta.

Toto Wolff, senza Verstappen, ha il suo pupillo già schierato in casa: Kimi Andrea Antonelli compirà 18 anni a fine agosto e sembra che grande fretta di annunciarlo come futuro compagno di Russell in Mercedes non ci sia. Anche in Red Bull, dopo tante minacce e chiacchiere, alla fine del vertice post Gp del Belgio Horner ha comunicato ai dipendenti che Perez guiderà la RB20 in Olanda, con la speranza di vederlo tornare a un livello decoroso per portare punti importanti per il campionato costruttori vista la crescita McLaren. A questo punto Ricciardo e Lawson rimangono alla finestra. Mentre Sauber-Audi e Alpine cercano alternative al fatto di non essere in questo momento competitive e appetibili.