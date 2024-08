Tante le novità dall'Autodromo di Monza, dove sono terminati i lavori di ammodernamento volti a garantire il futuro del GP d'Italia di Formula 1. "La pista è perfetta e in grado di durare a lungo senza problemi di alcun tipo", ha dichiarato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, "speriamo in un rinnovo di 5 o 10 anni. Dopo Monza ci concentreremo su Imola". Guarda il VIDEO dell'intervista. Il GP d'Italia sarà live su Sky e in streaming su NOW

A MONZA CON VANZINI - BIGLIETTI MONZA, SCONTI AI CLIENTI SKY EXTRA