Per la 15^ gara del mondiale, il fornitore unico della F1 sceglie le stesse mescole usate nell'ultimo anno. Zandvoort è caratterizzata da tortuosità, con due sopraelevate, e limitata larghezza della carreggiata, che rendono il circuito molto stressante per i pneumatici; degrado termico e meteo sono elementi rilevanti. Tutto il weekend è ovviamente live su Sky e in streaming su NOW

