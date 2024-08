Il Ceo della F1 ha confermato a Sky la possibilità di un Gran Premio nel continente africano: "Ci stiamo lavorando. Ad oggi chi sta dimostrando più interesse è il Ruanda, un paese che attraverso la Formula 1 vuole investire sul futuro". Tutto il weekend in Olanda è, come sempre, live su Sky e in streaming su NOW

La possibilità di un Gran Premio di Formula 1 in Africa non è solo una speculazione. Lo ha confermato Stefano Domenicali, Ceo di F1, intervenuto in diretta a Sky Sport F1 e che ha delineato anche quella che potrebbe essere la sede della gara: "È un progetto che si sta sviluppando, ad oggi nel continente africano il Ruanda è il paese che sta dimostrando più interesse, anche dal punto di vista della fattibilità di progetti che ci stanno presentando", afferma il CEO di F1, "A livello sportivo ci sono stati negli ultimi convention della FIFA, attività sportive in corso, ci sarà quest’anno la premiazione della Federazione Internazionale. Quindi, senza dover anticipare troppo le cose, sicuramente si stanno impegnando per definire un progetto dal punto di vista sportivo e infrastrutturale. È un paese che vuole guardare avanti e vuole attraverso la Formula 1 investire sul futuro. Ci stiamo lavorando, abbiamo ancora incontri nelle prossime settimane".